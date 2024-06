Marchetti presenta la sua squadra | Insieme affronteremo le sfide con lo sguardo sulla quotidianità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) E’ Claudio Carboni, sassofonista bolognese, 58 anni, componente del consiglio di gestione della Siae oltre che ideatore e direttore artistico di diversi Festival e progetti in ambito musicale e culturale la vera sorpresa della Giunta targata Francescaal suo primo mandato da sindaco. "Si sentiva la mancanza di una competenza sulle politiche culturali, e Claudio è un uomo di alta competenza e qualità", ha commentatonelre l’intera Giunta e appunto il suo neo-assessore che si occuperà di Politiche Culturali, Strategie e Sviluppo dei Circuiti Artistici, Promozione della Bellezza, della Lettura, del Teatro, dell’Arte in ogni sua forma, del Patrimonio Librario e dei Servizi bibliotecari. "Mi hanno convinto la forza e la volontà della sindaca, la cultura dev’essere una delle prime voci per importanza in un comune", ha spiegato Carboni, unico assente (giustificato) della nuova Giunta, "ma già lunedì sarò a Castel San Pietro", ha assicurato.