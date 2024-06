MAGIC D LENS è uscito con SHA il 28 giugno

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 30 giugno 2024)D.da venerdì 282024 è fuori con il nuovo singolo SHA che rappresenta una dedica a una persona speciale per l’artista, un brano intimo e riflessivo che racconta una storia di speranza e incoraggiamento. “Sha” diD.è fuori “SHA” è il nuovo singolo diD., disponibile da venerdì 28per Fonoprint Records, un brano che racconta il rapporto con una persona speciale che è stata un pilastro di forza durante un periodo difficile della vita dell’artista. Cosa rappresenta “Sha”? “SHA” è una canzone che celebra l’amore, l’amicizia e la resilienza. Con un testo evocativo,D.ci trasporta in un viaggio di trasformazione e crescita personale con un brano intimo e riflessivo che racconta una storia di speranza e incoraggiamento, sottolineando l’importanza di avere qualcuno che ci sostiene e ci aiuta a superare le nostre paure.