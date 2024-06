Isola delle Femmine in 200 identificati per una Festa non autorizzata | fermato party esclusivo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 30 giugno 2024) Unanonè stata organizzata sull’isolotto di. Ben 200 persone si sono spostati da un club sulla costa sull’isolotto che, ricordiamo, è una riserva terrestre. La Guardia costiera e guardia di finanza sono intervenute dopo una segnalazione arrivata dalla Lipu. I partecipanti, arrivati da un locale con le barchette, sono stati. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la posizione degli organizzatori che avrebbero permesso l’invasione dell’area. La Lipu sull’evento L’evento “non autorizzato”, e non autorizzabile spiegano dalla Lipu è statadalla guardia costiera e dalla guardia di finanza. I militari sono arrivati con le motovedette e hanno identificato tutti. Sono stati chiamati a supporto gli equipaggi di una dozzina di pattuglie tra carabinieri, finanzieri e poliziotti per identificare i partecipanti alla