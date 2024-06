F1 George Russell | Siamo pronti a cogliere ogni passo falso di Red Bull e McLaren

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) Una gara totalmente assurda e fuori dalogica a Spielberg nel Gran Premio d’Austria. Vincedavanti a Oscar Piastri e Carlos Sainz: tutto è cambiato nel momento in cui la Redha avuto qualche problema con il pit stop di Max Verstappen. Norris è tornato sotto all’olandese, poi c’è stato un contatto fra i due e ad uscire dal mazzo è stato l’inglese della Mercedes. Queste le dichiarazioni dial termine della seconda gara vinta in carriera: “Incredibile davvero questa vittoria. Alla fine della gara è stata una dura battaglia, io stavo tenendo la terza posizione, poi ho visto in tv che tra Max e Lando volavano le scintille, è successo veramente di tutto. Comunque abbiamo fatto un gran bel lavoro eriusciti a raci frutti del nostro lavoro”.