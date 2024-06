Agricoltori Sorpresi a Irrigare con Motopompe | 8 Sanzioni dai Carabinieri Forestali

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 30 giugno 2024) L'Aquila - Nel cuore della Marsica, all’indomani delle ordinanze sindacali che regolamentano l’irrigazione delle colture nella conca del Fucino, ihanno intensificato i controlli per garantire il rispetto delle nuove regole. Anche il prefetto dell’Aquila ha esortato a un monitoraggio rigoroso della situazione. All'alba di oggi, le pattuglie dell'Arma di Collelongo hanno condotto accertamenti su otto, colti in flagrante mentre irrigavano i campi con, in violazione delle ordinanze dei Comuni di Avezzano, Luco e Trasacco. Per tutti, scatterannopecuniarie di tipo amministrativo. Non si escludono, inoltre, provvedimenti di natura penale per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Iannunciano che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni, con una particolare attenzione alle ore serali e notturne.