Rugby Italia-Nuova Zelanda a Torino | le informazioni per i biglietti del test match di novembre

(Di sabato 29 giugno 2024) Impegno di prestigio per l’Itala conclusione del trittico didelle Autumn Nation Series. Gli azzurri ospiteranno a, nello stadio della Juventus, laper ilin programma sabato 23. La Federazionenaha informato che la vendita deisi aprirà da lunedì 1 luglio con prezzi a partire da 29 euro per gli Under 14 e da 45 euro per tutte le altre categorie. A società affiliate, tesserati e membri del Fir Honour Club, verrà garantito un accesso prioritario ed esclusivo alla biglietteria di, con la possibilità di acquistare al prezzo speciale di 25 euro nel Settore Nord 2 dalle ore 10 di lunedì 1 luglio sino ad esaurimento e senza limiti di tempo. Nella giornata di mercoledì 3 luglio, a partire dalle 10, i Club, tesserati e membri Fir Honour Club potranno acquistare in prelazione a prezzo pieno in tutti gli altri settori dello Stadium: leper ideldiSportFace.