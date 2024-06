Pene severe per i maleducati in autobus

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024) Ho letto le critiche e il dibattito circa far sedere sul sedile libero del bus il proprio cagnolino che alcuni contestano per motivi igienici. Per quanto mi riguarda preferisco di gran lunga un cane piuttosto delle scarpe, ovviamente sporche, appoggiate spesso e volentieri sui sedili di fronte. O chi sputa per terra o lascia lattine vuote, carte e quant’altro sempre per terra o sui sedili. Parlare poi di homo sapiens ai tempi nostri mi pare azzardato. Sarebbe meglio dire homo incultus (incivile) e homo ineruditus (ignorante/rozzo) e qui gli esempi si sprecherebbero. Rosalia Rota Risponde Beppe Boni Far sedere il proprio cane sui sedili dell'o appoggiare le scarpe sulla medesima seduta, sono due atteggiamenti della stessa famiglia e cioè l'inciviltà.