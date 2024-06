MotoGP oggi in tv GP Olanda 2024 | orari qualifiche e Sprint Race programma TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024), sabato 29 giugno, giornata piuttosto intensa ad Assen, sede del round del Motomondiale. Sul tracciato olandese assisteremo a prove libere,e alle, in riferimento alla, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto difficile da interpretare per il disegno particolare: un layout nel quale i centauri saranno praticamente quasi sempre in piega, dovendo affrontare curve veloci. LA DIRETTA LIVE DI FP,DIALLE 10.10, 10.50 E 15.00 Francesco Bagnaia è pronto a riconfermare quanto di buono messo in mostra nel corso del primo giorno del fine-settimana nella Cattedrale del Motociclismo, in top-class. Sarà interessante capire cosa riusciranno a fare i suoi avversari, a partire dalla spagnolo Jorge Martin, leader del campionato, senza dimenticare Marc Marquez.