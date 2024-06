Lucchese - Ecco il girone La Pantera con il Diavolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) La Lega "Pro" ha comunicato la composizione dei gironi della serie "C" con lache, come previsto, è stata inserita ancora nel"B", quello prevalentemente dell’Italia centrale, con qualche eccezione (e non da poco) come sempre. La grande novità, questa volta, è rappresentata dalla presenza del Milan Futuro, allenato proprio da dall’ex difensore rossonero dei meneghini Daniele Bonera. Ma vediamo nel dettaglio il nuovo raggruppamento centrale della serie "C" per la stagione 2024-2025: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago,, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Entella, Vis Pesaro. Nei giorni scorsi la Lega "Pro" aveva fissato le date del campionato che inizierà domenica 25 agosto, per concludersi domenica 27 aprile 2025.