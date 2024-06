Liam Cunningham l' intervista | Se non avessi simpatia per i palestinesi non potrei considerarmi umano

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 29 giugno 2024) House of the Dragon e il dovere di dare voce a chi non ce l'ha, Il problema dei 3 corpi e il coraggio di Benioff e Weiss: l'attore si racconta dal Filming Italy Sardegna Festival "Ha dimenticato di registrare? Ripeta pure la domanda". L'incubo di ogni giornalista si è materializzato seduti davanti a, ospite del Filming Italy Sardegna Festival. Ci dimentichiamo di premere sul tasto "rec". Ma siamo così fortunati da rendercene conto all'inizio della sua prima risposta. L'attore si fa una risata e con il suo marcato accento irlandese ci invita a ricominciare. "È appena uscita la seconda stagione, vero?", chiede l'attore quando gli domandiamo se ha visto House of the Dragon, il prequel de Il trono di spade. "Ci piace dire che è un animale diverso, con persone diverse coinvolte.