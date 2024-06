Inside Out 2 | sceneggiatrice e regista parlano delle emozioni non incluse

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 giugno 2024)Out 2 sta completamente conquistando i botteghini mondiali. In poco tempo, è diventato il film che ha incassato di più durante l'anno, superando in due settimane anche Dune – Parte 2. Il film ha introdottopiù complesse come ansia, noia, imbarazzo e invidia, e la scrittrice Meg LeFauve ha recentemente rivelato le altreche sono state tagliate. In una recente intervista, LeFauve ha affermato che i personaggi Vergogna e Colpa erano quasi entrati nel film, ma alla fine sono stati scartati. "Avevamo un pescatore di idee di nome Gail, e siamo andati alla fabbrica di Fatti e Opinioni e abbiamo visto come venivano realizzati. Ed è stato super divertente", ha detto LeFauve in un'intervista con ComicBook . "Penso che in termini emotivi, abbiamo davvero provato per un bel po' di tempo ad avere Vergogna e Colpa nel film".