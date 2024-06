Inguardabile e inesistente l' Italia è fuori dagli Europei Svizzera ai quarti di finale 2-0

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 29 giugno 2024) AGI - Auf Wiedersehen campioni in carica. L'arrivederci arriva all'Olympiastadion, dove tutta un'altrasalì sul tetto del mondo colorando d'azzurro il cielo di Berlino. Questa volta, invece, lo stadio della capitale tedesca è il teatro dell'addio a una delle Nazionali più brutte degli ultimi tempi, anche più di quella che contro gli elvetici non andò oltre a due pareggi che le sbarrarono la strada per Qatar2022. Lavince 2-0, con merito, senza mai temere di non potercela fare, proprio perchè l'non dà mai l'impressione di esserci. Chissà i troppi cambiamenti probabilmente non giovano, l'identità di squadra (elvetica) evidentemente paga. Sì perchè Spalletti cambia ancora: 4-2-3-1 nelle prime due gare, 3-5-2 nella terza, 4-3-3 agli ottavi.