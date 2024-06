Incidente choc in autostrada coinvolti due bimbi di 3 e 5 anni e altre 5 persone

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 29 giugno 2024) È di sette feriti, tra cui due bambini, il bilancio del terribilestradale avvenuto sull’Milano-Genova (la A7) all’altezza di Binasco, in Lombardia, intorno a mezzanotte e mezza della notte tra il 27 e il 28 giugno. Il tamponamento tra due avuto è avvenuto fuori dalla barriera ovest del capoluogo lombardo all’altezza di Binasco. Sul luogo dell’sono intervenute sei ambulanze e altri mezzi di soccorso. Nessuno dovrebbe essere in pericolo di vita, ma anche due bambini sono rimastinel terribile scontro tra i due veicoli. Il piccolo di 3in codice giallo è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo, mentre gli altri sono stati distribuiti fra i Pronto Soccorso di Milano e Pavia. “Marco non ce l’ha fatta”.