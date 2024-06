In moto con droga a bordo | arerestato a Sorrento

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 29 giugno 2024) Lo hanno fermato questa notte ai Carabinieri: avevain tasca sotto la scocca dellae a casa Questa notte ai carabinieri della locale compagnia hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio U.C., un 39enne di Vico Equense già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno notato l’uomo adella sua Hornet e lo hanno controllato. Lo hanno perquisito e trovato in possesso di tre grammi di marijuana. Un sequestro che avrebbe portato verosimilmente a una segnalazione alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, ma i carabinieri hanno voluto approfondire il controllo e non si sono fermati alle apparenze. Nella scocca dellahanno così altre 8 dosi di, questa volta marijuana.