F1 oggi in tv GP Austria 2024 | orari Sprint e qualifiche streaming dirette su Sky e TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024), sabato 29 giugno, seconda giornata del week end del GP d’, tappa del Mondialedi F1. Sul circuito di Spielberg, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità sul circuito in Stiria. Un programma che prevede laRace e a seguire le. LA DIRETTA LIVE DIRACE EDI F1 ALLE 12.00 E ALLE 16.00 Un format particolare in cui ieri sono andate in scena leQualifying. Un time-attack che ha sorriso neanche a dirlo al dominatore delle ultime stagioni, Max Verstappen. Il campione del mondo in carica, leader del campionato, è riuscito a precedere le due McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri, dando dimostrazione della sua classe.