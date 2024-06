F1 Frederic Vasseur | Abbiamo fatto un passo avanti ma non è sufficiente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) Calato il sipario sulle qualifiche del GP d’Austria, tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Spielberg, neanche a dirlo, la pole-position è andata all’olandese Max Verstappen. Il leader della classifica generale, dopo aver vinto la Sprint Race odierna, ha voluto ribadire il concetto e si è preso la p.1 dalla McLaren di Lando Norris e alla Mercedes di George Russell. Per la Ferrari una prestazione fuori dalla top-3, con lo spagnolo Carlos Sainz quarto e il monegasco Charles Leclerc sesto. Quest’ultimo ha provato a tirar fuori anche quel qualcosa che non c’è dalla vettura, ma ha finito per commettere degli errori, vanificando l’ultimo tentativo. Ha parlato di questo e di altro il Team Principal della Rossa,. “un piccoloinrispetto a ieri.