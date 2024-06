Europeo 2024 Italia in emergenza al bivio della Svizzera

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 29 giugno 2024) Avanti tutta ma in piena, soprattutto in difesa. Forse il ct Luciano Spalletti sperava in una viglia diversa dell'ottavo di finale contro lache rappresenta la sliding doors del nostro: se passiamo c'è il risultato minimo raggiunto, e da lì in poi si gioca scarichi di responsabilità o quasi, se perdiamo spazio a prevedibili processi anche al di là degli eventuali demeriti di una squadra che nella prima fase ha funzionato soltanto ad intermittenza. La sorte ha riservato a Spalletti un avvicinamento pieno di incognite, soprattutto in difesa. Non ci sarà Dimarco, definitivamente fuori gioco dopo aver recuperato per amor di patria contro la Crozia. Bastoni è stato rimesso in piedi in extremis dopo attacco febbrile e Calafiori è squalificato.