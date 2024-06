Euro 2024 Italia eliminata dalla Svizzera | il messaggio polemico di Politano sui social FOTO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) Non convocato da Spalletti per, Matteoha postato una storia sul suo profilo Instagram pochi minuti dopo l’eliminazione dell’, sconfitta. Il calciatore del Napoli ha pubblicato un’emoticon eloquente a commentare la debacle azzurra, come a voler lasciar intendere che con una sua presenza in Germania le cose sarebbero andate diversamente. Una mancata convocazione chiaramente non gradita da, che ha inoltre messo like ad un post su Instagram in cui si sottolineava come l’non avesse tirato in porta fino al 73?.: ildisui) SportFace. .