Estate e vitamine | come garantirsi l' energia necessaria nei mesi caldi

(Di sabato 29 giugno 2024) Firenze, 29 giugno 2024 - Lesono imprescindibili per affrontare l'e ipiùin maniera sana e all'insegna dell'. Proprio per imparareottimizzarne l'uso in cucina attraverso un'alimentazione bilanciata legata alla stagionalità, la Fondazione Est Ovest propone un appuntamento con i Medici in cucina, martedì 2 luglio alle 21,30, nella sede di Via del Guarlone 69, a Firenze. "Andremo alla scoperta dei piatti giusti per ricaricarsi di- spiegano gli organizzatori - in modo da poter affrontare il caldo estivo a cuor leggero." Protagonisti dell'incontro saranno la chef Barbara Polvani e la dietologa Letizia Livi: la prima ai fornelli mostrerà ai partecipanti al corsocucinare cibi sani, energetici e ricchi diper l'; la seconda spiegherà le proprietà organolettiche di avocado, coro, pomodori, ciliegie e molto altro ancora.