Allarme pertosse triplicati i casi Gli esperti | Bambini e donne incinte a rischio

(Di sabato 29 giugno 2024) Un’allerta sanitaria sta scuotendo il Piemonte mentre idiraggiungono livelli preoccupanti nel corso del 2024. Secondo i dati recentemente pubblicati dal Dipartimento regionale per le emergenze infettive (Dirmei), isegnalati nei primi cinque mesi dell’anno hanno triplicato l’intero numero registrato nel 2023 e negli anni precedenti.Leggi anche: Nessy Guerra, mamma 25enne bloccata in Egitto, rischia di finire in carcere e di perdere la figlia. L’appello disperato L’epicentro di questa emergenza sembra concentrarsi nell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove nel primo semestre del 2023 si registrava un singolo caso, mentre nello stesso periodo del 2024 sono stati segnalati ben 28. Tra questi, 18hanno richiesto ricovero ospedaliero, di cui 3 sono stati trasferiti in terapia intensiva, evidenziando la gravità delle complicazioni che lapuò causare neipiù piccoli.