Villa Ada Festival | da Ghemon a Sabina Guzzanti musica teatro e stand up comedy tornano nel cuore verde di Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 28 giugno 2024) Fino alla prima metà di agosto oltre 30 date e due palchi.ADAupneldiall’insegna dell’inclusione, della socialità e della sostenibilità ambientale. 26 giugno ELIO E LE STORIE TESE / 27 giugno YNGWIE MALMSTEEN / 28 giugno MARGHERITA VICARIO / 29 giugno POWER DUO FEST / 30 giugno DIALOGUES FOR GAZA / 1 luglio THE LIBERTINES / 2 luglio PALAYE ROYAL / 3 luglio/ 4 luglio FEAR / 5 luglio MOODYMANN / 7 luglioADA POSSE / 8 luglio EVERY CHILD IS MY CHILD e DE CORE PODCAST / 10 luglio CORY HENRY / 11 luglio QUADRO di TROISI / 12 luglio NITRO + NELLO TAVER / 13 luglio INNA CANTINA / 16 luglio FABIO CELENZA / 17 luglio IMMANUEL CASTO / 18 luglio EX-OTAGO / 19 luglio VALERIO LUNDINI E I VAZZANIKKI / 20 luglio KRUDER & DORFMEISTER / 22 luglio VASCO BRONDI / 23 luglio AMALFITANO / 24 luglio LILLO AND AC/HD + TOYS ORCHESTRA / 25 luglio JAMES SENESE / 26 luglio OCTAVE ONE, ODEN & FATZO / 27 luglio LO STRETTO INDISPENSABILE / 28 luglio BOMBINO / 29 luglio EVA ALLYON / 30 luglio/ 4 agosto INTI-ILLIMANI & GIULIO WILSON / 7 agosto FAT FREDDY’S DROP / 8 agosto SELTON E DAL 18 AL 20 LUGLIO TLON FEST NELL’AREA FREE Link prevendite: https://www.