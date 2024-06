Vacanze truffa i pericoli dell’intelligenza artificiale | come difendersi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 28 giugno 2024) L’arrivo delleestive corrisponde, purtroppo, anche a un aumento notevole di uno specifico tentativo di truffe. Parliamo di quelle che hannooggetto le prenotazioni online per il proprio meritato riposo, in Italia o all’estero. Siamo tutti a caccia dell’offerta migliore, che riesca a soddisfare le esigenze di tutti i partenti. La via più comoda riteniamo sia online, cosìquella più economica. Ciò che però non otteniamo, rispetto alle agenzie viaggio, è la garanzia che quanto prenotato esista davvero. In tanti negli ultimi anni si sono infatti ritrovati a vivere un incubo, dal quale è oggettivamente difficile venir fuori. Di seguito spieghiamo esattamente quelli che sono i segnali cui prestare attenzione e, di fatto, indichiamo alcuni esempi dimolto in voga.