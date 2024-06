Perché l’integratore a base di riso rosso è finito sotto accusa in Giappone?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 28 giugno 2024) Fino ad ora sono una settantina le vittime in, la cui morte potrebbe essere legata a un integratore adifermentato, contro il colesterolo. La Kobayashi Pharmaceutical sta indagando per cercare eventuali connessione tra il prodotto e il loro decesso, dopo che ad aprile aveva certificato la morte di 4 persone che avevano assunto le pillole con beni koji. A rivelarlo è stato il The Japan Times, lunedì scorso.non è più in commercio, ma questo non ha risparmiato all’azienda una durissima reprimenda da parte del Ministero della Salute. In una nota diffusa, il ministro della Salute, Zeiko Takemi ha spiegato: “È estremamente deplorevole. Le indagini sui casi mortali non possono essere lasciate alla Kobayashi Pharmaceutical, e il ministero se ne occuperà direttamente“.