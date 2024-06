Michelle Obama furiosa con Joe Biden niente campagna elettorale per il presidente

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 28 giugno 2024)sostegnodiper Joe, la moglie dell’exUSA sarebbe arrabbiata con l’attualee con la sua famiglia a causa del trattamento che hanno riservato a Kathleen Buhule: moglie di Huntersostegnoper Joenon sosterrà Joenellain quanto arrabbiata con ile la sua famiglia per il trattamento riservato a Kathleen Buhule, ex moglie di Hunter. Questo è ciò che ha rivelato Axios, come riportato da AdnKronos; secondo Axios l’ex first lady si sarebbe allontanata dall’attualeJoegià dallasvoltasi nel 2020 in seguito al trattamento riservato a Buhule, amica die moglie di Hunter dal 1993 fino al 2015.