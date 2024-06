Una Serie A debrasilizzata

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ai Mondiali del 1982, il Brasile più forte di sempre (anche se non vinse) cantava “Voa canarinho”, vola uccellino giallo e verde, prima verso la Coppa e poi magari in Europa. Da due anni il massimo campionato italiano si era aperto ai calciatori stranieri, e il subcontinente lusofono faceva la parte del leone assieme alla vicina Argentina: arrivavano fuoriclasse –prima Paulo Roberto Falçao, poi Socrates, Leo Júnior che pure cantava, il travagliato parto del sommo Arthur Zico e di Toninho Cerezo – ma anche veloci flop, dall’equivoco Luis Silvio Danuello al meteoropatico Eneas de Camargo. Gli italiani prendevano confidenza con il concetto di saudade, i guanti di lana in campo, i gol di Juary celebrati alla bandierina. Anche la cultura pop del paese, già imbibita della bossa nova di Vinicius de Moraes e Toquinho, attinse a piene mani dal fenomeno – effe minuscola, raccomando – per gli incassi dei film: il pecoreccio “Paulo Roberto Cotequinho, centravanti di sfondamento” con Alvaro Vitali e Carmen Russo (sic), “L’allenatore nel pallone” ora nuovamente in auge per i ricorsi delle mode vintage.