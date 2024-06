Torna Don Ruggeri il prete dello scandalo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Fano, 3 giugno 2024 – Don Giacomoto a casa a Fano. E’ arrivato pochi giorni fa. Ora “è a disposizione della diocesi cittadina e non è più a Pordenone”, dice il vescovo Andrea Andreozzi. Una operazione, il ritorno di don Giacomo, che ha portato avanti con costanza e determinazione proprio il vescovo che si è spesso interfacciato con questo sacerdote. Il quale dopo la difficile vicenda dell’estate del 2012 quando sulla spiaggia di Metaurilia, venne colto in atteggiamenti inequivocabili con una ragazzina allora 13enne. Seguì l’arresto, il processo e la condanna ad un anno e 11 mesi di reclusione. Lasciò Fano ma non l’abito talare. Finì alla Curia di Pordenone dove ha ricoperto incarichi di prestigio all’interno della Chiesa. Un ’esilio’ durato 12 anni.