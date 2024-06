Sindacato medici Ssn ' se sarà Ddl liste d' attesa è schiaffo alla coerenza'

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu. (Adnkronos Salute) - "Se il decreto sulled'diventerà un disegno di leggeunoe a questo punto il vero premier è il ministro Giorgetti. Il messaggio che arriva è che non c'è urgenza nel risolvere i problemi della sanità pubblica mentre da tempo chiediamo un riconoscimento professionale per idirigenti anche con la defiscalizzazione della specificità medica. Si legge che stanno valutando le coperture, ma se hai solo tesoretto di 500 mln di euro e lo destini al privato accreditato" nella lotta alled'"vuol dire che non si è capito molto dei problemi del Servizio sanitario nazionale. Le risorse in più devono andare al personale". Così all'Adnkronos Salute Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao-Assomed, ildeidirigenti del Ssn.