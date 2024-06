Salvini sa di avere torto su Mattarella ma… L’opinione di Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 3 giugno 2024) A stupire è lo stupore: Borghi è Borghi enon sa far altro se non. Poi, certo, lo spartito che il segretario della Lega suona può cambiare a seconda della convenienza del momento. E non c’è da stupirsi che un leader capace di passare d’un balzo e senza spiegazioni dal secessionismo al nazionalismo abbia riposto nel cassetto più basso del proprio armadio politico le magliette no-euro così come abbia rinunciato agli aggettivi sprezzanti nei confronti della Festa della Repubblica in quanto tale. L’uomo è fatto così: camaleontico non meno del suo ex partner di governo Giuseppe Conte. Ma per quanto il messaggioano possa mutare, certo è che a rimanere immutata sarà la sua caratura surrealista, aggressiva e sostanzialmente demagogica.