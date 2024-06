Rai Isoradio | stasera ultima puntata ‘Aggiungi un posto in macchina’

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di lunedì 3 giugno 2024)su Rai, dalle ore 22 alle 23, va in onda l’del divertente programma radiofonico “Aggiungi unin macchina“. Un piacevole programma guidato dal giornalista e autore Stefano Bini. “Aggiungi unin macchina” invita il radioascoltatore a restare sintonizzato in quanto farà parte per un’ora di una interessantissima e inedita esperienza full-immersion in giro per l’Italia. La trasmissione radiofonica di Raisi pone l’obiettivo di raccontare, tramite un coinvolgente e appassionante storytelling, tradizioni culinarie, culturali e paesaggistiche, a partire dai piccoli Comuni. Comuni che sono pieni di storia, segreti e persone che hanno voglia di narrare e soprattutto far conoscere situazioni e dinamiche talvolta dimenticate.