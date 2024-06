Rafa Nadal adesso è davvero finita | arriva la notizia temuta da tutti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 3 giugno 2024): il campione maiorchino sembra essere a un passo dal ritiro. Ma le cattive notizie non finiscono qui. Quella giocata lo scorso 27 maggio contro Sascha Zverev potrebbe essere stata la sua ultima apparizione al Roland Garros, vinto quattordici volte in carriera., subito dopo la sconfitta con il tedesco nel match valido per il primo turno, non ha voluto salutare ufficialmente il suo pubblico più affezionato, ammettendo di non sapere ancora se riuscirà a calcare la terra rossa del campo centrale “Philippe Chatrier” anche l’anno prossimo. Va da sé, però, che le speranze di vederlo di nuovo all’opera nel suo Slam preferito siano irrisorie.– IlVeggente.it (Ansa)Eppure nella capitale francese una settimana fa era tutto pronto per una grande cerimonia, affinché si potesse salutare (e omaggiare) a dovere un campione senza tempo come il maiorchino.