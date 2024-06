Poteva finire solo così Isola dei Famosi l’annuncio di Vladimir da studio e il momento triste

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 3 giugno 2024) La Semifinale de L’dei2024 nonche far discutere, visto che si parla dell’edizione più fallimentare dell’intera e lunghissima storia della trasmissione targata Canale 5, ma almeno per una volta è ‘merito’ dei concorrenti e meno degli autori. Chi è stato eliminato ieri sera e chi invece eletto preferito? Questa volta al televoto c’erano due capisaldi della discussa Playa hondurena, da cui si sono scappati in fin troppi naufraghi quest’anno tra ritiri e l’esclusione di Francesco Benigno, cioè Artur Dainese e Samuel Peron. Rilevanti per L’dei2024 e rivali. Insieme e contro loro, al televoto, c’era Karina Sapsai. Nelle ultime settimane e in particolare negli ultimi giorni l’ex ballerino di Ballando con le stelle ha sempre parlato male di Artur Dainese insieme all’amica ed alleata Matilde Brandi.