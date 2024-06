Porta Capuana | sorpreso con la droga Arrestato dalla Polizia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024)con la. Ladi Stato trae in arresto un 22enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, in vico Cappella Pontenuovo, hanno notato un soggetto che, appena uscito da un’abitazione, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona che si è allontanata frettolosamente. I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato il prevenuto trovandolo in possesso 2 involucri di marijuana dal peso di 4 grammi, 2 involucri di cocaina e 20 euro; inoltre, gli operatori hanno trovato dietro lad’ingresso dello stabile altri 41 involucri di cocaina per un peso complessivo di 8 grammi.