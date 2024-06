Oltrepò Pavese ladri in azione in pieno giorno | casa messa a soqquadro a Corvino San Quirico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024)San(Pavia), 3 giugno 2024 – Hanno colpito in, approfittando dell'assenza dei padroni diper il pranzo domenicale sulle colline dell'. Isi sono infatti introdotti nell'abit, in via Don Felice Ciparelli, alla frFumo diSan, tra le 10 e le 15 di domenica 2 giugno. Quando i proprietari sono rientrati, hanno trovato tutte le stanze messe ae, spaventati e sconvolti per l'improvvisa e inattesa situ, hanno chiamato i carabinieri. I militari intervenuti sul posto hanno riscontrato l'effralla finestra del bagno, attraverso la quale i malviventi si erano introdotti nell'abit. Dalla prima ricognizione nelladevastata dai, sono spariti alcuni gioielli d'oro, in particolare tre anelli e una catenina, per un valore ancora da quantificare.