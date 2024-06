Nuova versione di Amici in arrivo su Canale 5 | chi dovrebbe condurre

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tra le granitiche certezze di Mediaset ci sono i programmi di Maria De Filippi, garanzia di share da decenni. Proprio per questo pare che i vertici del biscione abbiano pensato ad unadida mandare in onda già dal prossimo autunno. Stando a quello che ha rivelato Tv Blog in questo show potremmo vedere degli alunni usciti dal talent mariano negli ultimi anni, insieme ad altri artisti, in particolare cantanti di musica leggera. Questo showessere affidato a Silvia Toffanin e sembra che a pensare alla conduttrice di Verissimo sia stata Maria De Filippi, troppo impegnata con Uomini e Donne, C’è Posta Per Te e Tu Si Que Vales, per dedicarsi anche ad altri progetti. Non è nemmeno la prima volta che Mediaset chiede a Maria spin off del talent di5, è successo anche qualche anno fa con laCelebrities, vinta nell’ottobre del 2019 da Pamela Camassa.