Meteo scatta l’allerta per maltempo in Italia | otto le regioni coinvolte

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ilcontinua a preoccupare gli esperti, che hanno lanciato una nuova allertaper le prossime ore. Sono 8 le. Ilcontinua a tenere in scacco l’, con la Protezione Civile che ha diramato un’allertagialla per rischio temporali in diversedel Paese. La situazione climatica sembra non voler dare tregua, almeno per i primi giorni della settimana, consia del Nord che del Sudposte sosservazione. Allertain 8– notizie.comLa giornata odierna vede un’avviso di allerta gialla per rischio temporali emesso dalla Protezione Civile. Leinteressate sono l’Abruzzo, la Lombardia, le Marche, il Molise, la Puglia, la Toscana e l’Umbria. Questa condizione di allarme riguarda principalmente il rischio legato ai temporali che potrebbero abbattersi con intensità su queste aree.