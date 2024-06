Mercedes Lambre la Ludmilla di Violetta è incinta | l’annuncio social

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 3 giugno 2024) Bebè in arrivo per, l’attrice argentina famosa anche in Italia per aver interpretato il ruolo dell’acerrima nemica dinell’omonima serie tv,Ferro., sposata dal 2020 con Ezequel Freidzon, ha annunciato di essere, come spesso capita ai personaggi famosi, sui, attraverso un carosello di immagini postato su Instagram. Sono tre mesi che siamo in tre Ha scritto l’attrice, lasciando intuire quindi di essere alla fine del primo trimestre di gravidanza. Molti, naturalmente, i commenti comparsi sotto il post, fra cui anche quelli degli ex colleghi di, come Lodovica Comello, anche lei mamma – di Theo – che nella serie Disney interpretava Francesca. Gravidanza Lodovica Comello: "Mamme, che fatica allattare" Lodovica Comello ha raccontato i suoi primi mesi da mamma di Teo, fra le difficoltà dell'allattamento e quel parto in extremis, prima del lockdown..