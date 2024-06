Mattarella parla di Europa Borghi e Salvini all’attacco | Non è la festa della Ue Tajani | solidarietà al Colle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Non l’avesse mai evocata una "sovranità europea", il presidenteRepubblica Sergio. Proprio alla vigilia del voto per ilmento di Bruxelles, le parole del Capo dello Stato sono state prese a spunto per una polemica a fini elettorali da parteLega da una parte escandalizzata opposizione dall’altra. Un profluvio di dichiarazioni che ha finito per oscurare la tradizionale parata dei Fori imperiali, che si è svolta quest’anno sotto ininterrotti scrosci di pioggia. Pietra dello scandalo, appunto, il concetto di sovranità. Nell’anniversarioRepubblica il Carroccio considera scabroso chedica che l’Italia è oggi inserita "nella più ampia comunità dell’Unione Europea, cui abbiamo deciso di dar vita con gli altri popoli liberi del continente e di cui consacreremo tra pochi giorni la sovranità con l’elezione delmento Europeo".