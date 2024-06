Lucchese | nuovo vertice Bulgarella-Gorgone Pantera il futuro non può più attendere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Oggi il presidentesarà in sede per firmare gli ultimi documenti da inviare alla Lega "Pro" per partecipare al prossimo campionato di serie "C", la cui domanda scade domani. Dopodiché il numero uno rossonero potrà concentrarsi sulla ricostruzione della squadra che rischia di non poter contare più sui vari Rizzo Pinna, Tumbarello e Benassai, ai quali vanno aggiunti Disanto, Yeboah, Cangianiello, Chiorra e Astrologo che rientreranno nelle società di appartenenza (Entella, Hellas Verona, Frosinone, Empoli e Bari) per fine prestito. E, così, oggi, a disposizione dell’allenatore, rimangono: Quirini, Tiritiello, Sabbione, Gucher, Visconti, Fedato, Djibril, Russo, Guadagni, De Maria e Magnaghi, più Coletta che ha rinnovato di recente e Ravasio, di rientro dal Sorrento, oltre ad alcuni giovanotti come Leone e Babacar.