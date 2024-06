Lo hanno fatto per lei Natisone perché erano abbracciati | la scoperta su Patrizia Bianca e Cristian

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sono stati individuati domenica 2 giungo poco prima delle tredici dai Vigili del Fuoco i corpi delle due ragazze travolte dalla piena del fiumevenerdì scorso insieme al fidanzato di una di loro. I corpi diCormos, 20 anni, al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti di Udine eDoros, 23 anni, arrivata pochi giorni fa dalla Romania per far visita ai genitori, sono stati individuati a 700 metri e a un chilometri a valle dal luogo della scomparsa. Continuano le ricerche del terzo disperso,Casian Molnar, 25 anni, originario della Romania e residente in Austria, che si trovava insieme alle ragazze prima che i tre fossero portati via dalla corrente. “Le ricerche proseguono con tutte le risorse che abbiamo in campo.