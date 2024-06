L’Italia che sa da che parte della storia stare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Canè Prima di tutto rimettiamo a posto l’orologio. E il significato dei suoi appuntamenti. Il 2 giugno di 78 anni fascelse di togliersi la corona per diventare una Repubblica. Fondamentale per ripartire con il piede giusto dopo fascismo e guerra targati Savoia. Ma la scelta di campo, quella ancora più decisiva, avvenne due anni dopo: il 18 e 19 giugno del 1948 gli elettori diedero alla Dc la maggioranza relativa dei voti, e unico caso nelladel nostro Paese, quella assoluta dei seggi, sconfiggendo seccamente il Fronte popolare, i comunisti e i suoi alleati. In quei giorni, dopo aver deciso chi era, scelse con chi: con l’Occidente, con il mondo libero, democratico. Da allora, "qui siamo e qui restiamo", si potrebbe dire parafrasando il generale Mac Mahon.