Incidente a Bologna disagi in tangenziale per oltre un’ora Coinvolte 4 auto e una moto | un ferito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 –sulla, intorno alle 20, all’altezza di Castel Maggiore: code eal traffico pernello schianto quattroe una. Il bilancio è di undi media gravità. In un primo momento si erano formate code di tre chilometri tra lo svincolo 4 bis Aeroporto e svincolo 6 Castelmaggiore. Il traffico è tornato regolare dopo circa. L’è avvenuto in un orario in cui c’è molto traffico, ha causato vari: diversimobilisti preoccupati erano scesi dai veicoli per capire la situazione. Sul posto polizia stradale e 118.