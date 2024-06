Il Tribunale per i Minori dimentica un bimbo | 18 mesi per decidere se un uomo assente può fare il padre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Che i tempi della giustizia italiana, specie quella civile, siano oltraggiosamente lunghi, non è una notizia da molti anni. Ma se questi tempi incidono sulla vita anche di un solo bambino, allora l’allarme sociale diviene grido di protesta. E la giustizia il suo contrario. Questa è la storia di Mario (il nome, ovviamente, è di fantasia), 7 anni oggi, vittima di una separazione dolorosa tra i suoi genitori ma ancor più vittima di un sistema giudiziario che ha stabilito di esaminare la situazione a lui relativa in una camera di consiglio “successiva al 15 dicembre 2022” ma che da allora, incomprensibilmente, è sparito. Questa è anche la storia della mamma di Mario, che s’era rivolta alper i Minorenni di Venezia per chiedere la decadenza della responsabilità genitoriale dell’ex compagno,del bambino, che non vede quel suo figlio già da tre anni, non lo chiama quasi mai, non è presente ai colloqui scolastici né alle visite mediche.