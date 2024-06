Godzilla e Kong – Il nuovo Impero il 26 giugno in Home Video

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 3 giugno 2024) ‘– Il’, l’ultima imperdibile avventura cinematografica del Monsterverse che fa seguito all’esplosiva resa dei conti di ‘vs.’, sarà disponibile a partire da giovedì 26in DVD, Blu-ray® , 4K Ultra HD®.: quali contenuti speciali ci saranno? All’interno dell’edizione 4K UHD® e Blu-ray® saranno disponibili diversi contenuti speciali imperdibili tra cui il commento del regista Adam Wingard, il dietro le quinte esclusivo dal set e un focus sui combattimenti più spettacolari e adrenalici del film. STEELBOOK 4K UHD Inoltre, per celebrare il 10° anniversario del Monsterverse, in estate uscirà in versione STEELBOOK 4K UHD® lo speciale volume con tutti i film della saga.: trama l Monsterverse cinematografico di Legendary Pictures dà seguito allo scontro esplosivo di “vs.