Gli adv politici di Meta | non solo partiti

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ma non si rischia di fare confusione? Facebook ha delle categorizzazioni abbastanza precise quando si tratta di sponsorizzazioni attraverso gli strumenti che mette a disposizione; inoltre, segue delle policies che, in ogni periodo storico, vengono approfondite e – se necessario – cambiate. Si possono sponsorizzare contenuti che riguardano alloggi, annunci di lavoro, questioni legate al credito. E, ovviamente, post di natura politica e sociale. Ecco, è questo mix che stupisce: le regole della sponsorizzazione, infatti, sono le stesse (e sono inserite in una medesima categoria) sia per una associazione o per una onlus che si occupa di una missione sociale, sia per un partito politico. E – a volte – le finalità di queste due macro-entità non possono essere più divergenti l’una dall’altra.