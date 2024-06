Giorgio Manetti a Tale e Quale Show? Lui fa una confessione

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 3 giugno 2024) In occasione dell'uscita del suo nuovo singolo «Rotola l'estate»,ha rilasciato un'intervista a SuperGuidaTv in cui ha parlato dei suoi progetti futuri. Il famoso «Gabbiano» di Uomini e Donne ha ammesso di aver sviluppato una grande passione per il mondo della musica, sta di fatto che gli piacerebbe tanto poter proseguire ed emergere in questo settore. A tal proposito, ha fatto una rivelazione sulla prossima edizione di. Ci sono seriamente delle probabilità di vederlo nel cast del programma di Carlo Conti, che quest'anno farà a meno di Loretta Goggi? Il protagonista, poi, ha fatto anche delle interessanti confessioni in merito ad altri programmi tv e, naturalmente, su Uomini e Donne, datingnelnon tornerebbe mai per alcuni motivi ben precisi.