F1 GP Canada 2024 | programma date orari e diretta tv

(Di lunedì 3 giugno 2024) La Formula 1 lascia Montecarlo dopo il Gran Premio di Monaco, salutando l’Europa in favore dell’America. Tra due settimane andrà in scena il Gran Premio di, tappa ospitata dal circuito Gilles Villeneuve, che si trova sull’isola artificiale di Montreal. Qui è di casa Lance Stroll, pilota dell’Aston Martin. L’evento, atteso con grande ansia dai tifosi locali che ogni anno riempiono gli spalti, ha fatto la sua prima apparizione in calendario nel 1970, ed è una delle tappe più longeve nel calendario di Formula 1. Quest’anno l’impianto canadese ospiterà il nono appuntamento della stagione del Circus, con Max Verstappen che arriva a Montreal come vincitore in carica. Il fine settimana si svolgerà tra il 7 e il 9 di giugno e presenterà il format tradizionale, che prevede tre sessioni di prove libere, la qualifica e infine la gara domenicale.