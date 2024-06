Ecobonus auto e moto | da oggi online la piattaforma

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 3 giugno 2024)2024: dalle ore 10:00 di, lunedì 3 Giugno, sarà attiva laper il servizio di prenotazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Lo ha annunciato il ministero delle Imprese e del Made in Italy con la circolare del 27 maggio, emanata in seguito alla pubblicazione in Gazzetta (serie generale n. 121 del 25 maggio) del Dpcm 20 maggio 2024, che ha rimodulato gli stessi incentivi per gli acquisti effettuati dal 25 maggio al 31 dicembre 2024. Sul sito, gestito da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), saranno resi disponibili i moduli per chiedere il bonus e le tabelle che, distinte per categorie di veicoli, riportano i criteri di attribuzione dei contributi.