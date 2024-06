Cosa deve fare Sinner per diventare n 1 del ranking al Roland Garros | piano A e B

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) Janniksta inseguendo ormai da alcuni mesi un nuovo traguardo storico per il tennis italiano, ovvero la prima posizione delATP. Al2024 si è presentata finalmente una buona occasione per provare a completare il sorpasso su Novak Djokovic, chedifendere i 2000 punti della vittoria di un anno fa sulla terra rossa di Parigi. L’azzurro si trova dunque virtualmente in una situazione di vantaggio, con la consapevolezza di essere padrone del proprio destino a prescindere dal percorso del serbo nel torneo., già qualificato per i quarti di finale, avrà infatti la certezza aritmetica dinumero 1 del mondo lunedì prossimo nel caso in cui dovesse raggiungere la finale del. A quel punto anche una eventuale sconfitta nell’ultimo atto contro Djokovic sarebbe ininfluente in tal senso, con l’altoatesino che si prenderebbe la leadership della graduatoria mondiale per soli 65 punti (10.