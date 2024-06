Borsa | Milano tiene con l' Europa in attesa della Bce corre Tim

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Prima sedutasettimana positiva per ladi, che si è mossa sostanzialmente in linea con l': l'indice Ftse Mib ha concluso in rialzo dello 0,52% a 34.670 punti, l'Ftse All share in aumento dello 0,49% a quota 36.883. I mercati azionari del Vecchio continente hanno chiuso generalmente in rialzo: le Borse migliori sono state quelle di Francoforte e Madrid, che hanno chiuso in crescita dello 0,6%, con Amsterdam in aumento dello 0,1%. Piatta Parigi, mentre il listino di Londra ha accusato una limatura dello 0,1%. Giornata di netto ribasso invece per i rendimenti dei titoli di Stato del Vecchio continente: con gli operatori inriunioneBce di giovedì per il primo taglio dei tassi, sui mercati telematici il rendimento del Btp a 10 anni è sceso al 3,87% in calo di quasi 10 punti base.