Arezzo con il dilemma Mawuli Un nazionale lituano per Troise

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’arrivo disulla panchina amaranto sposta l’attenzione sulla costruzione della rosa per il prossimo anno. La stagione in serie C deve ancora concludersi con le finali playoff e il calciomercato aprirà ufficialmente il 1° luglio. È prassi, però, che i direttori sportivi studino già il piano di manovra per allestire l’organico, valutando se i giocatori in rosa sono funzionali al progetto e i ruoli dove c’è bisogno di integrare. L’da questo punto di vista parte avvantaggiato: molti elementi sono sotto contratto, il che permette di avere una buona base da cui ripartire. Hanno almeno un altro di contratto, infatti, Trombini e Borra in porta, Risaliti, Masetti, Montini, Polvani, Lazzarini e Chiosa in difesa, capitan Settembrini, Damiani, Bianchi, Catanese e Foglia a centrocampo e Pattarello, Gaddini, Guccione, Gucci e Sebastiani in attacco.